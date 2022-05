Die Bauwirtschaft in Thüringen zählt immer mehr Auszubildende in einem der über 20 Bauberufe. Waren es im Februar 2020 noch 1043 Lehrlinge, stieg die Zahl im Februar vergangenen Jahres auf 1126 und lag Ende März 2022 bei 1179, wie der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen am Freitag mitteilte. «Angesichts des dramatischen Fachkräftemangels freuen wir uns über diesen Trend», erklärte Hauptgeschäftsführer Burkhard Siebert.