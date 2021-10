Auseinandersetzung mit Messer: Ein Verletzter

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung ist in Gera ein 23-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Mann am Donnerstagabend in einem Park mit einem 26-Jährigen gestritten haben, und selbst das Messer gezogen haben, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Vermutlich wollte der 26-Jährige ihm das Messer dann abnehmen, wobei sich der 23-Jährige selbst im Nackenbereich damit verletzte. Laut Polizei waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Die beiden Beteiligten kannten sich demnach.

