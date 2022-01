Ausgebüxtes Pferd stirbt bei Kollision mit Auto

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein Pferd ist in Meppen (Landkreis Emsland) mit dem Wagen einer 30 Jahre alten Autofahrerin kollidiert und gestorben. Das Tier war mutmaßlich am Mittwochabend von einer Weide ausgebrochen und auf die Straße gelaufen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Fahrerin blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Halterin des Pferdes sei informiert worden und habe sich um den Transport des toten Tieres gekümmert. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Ein Pferd ist in Meppen (Landkreis Emsland) mit dem Wagen einer 30 Jahre alten Autofahrerin kollidiert und gestorben. Das Tier war mutmaßlich am Mittwochabend von einer Weide ausgebrochen und auf die Straße gelaufen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Fahrerin blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Halterin des Pferdes sei informiert worden und habe sich um den Transport des toten Tieres gekümmert. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.