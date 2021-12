Ausgehviertel in NRW werden zu Waffenverbotszonen

Drei beliebte Ausgehviertel in Nordrhein-Westfalen sind künftig zu bestimmten Zeiten Waffenverbotszonen. Eine entsprechende Verordnung der Landesregierung trat am Dienstag in Kraft. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) schraubte am Morgen eigenhändig das erste Hinweisschild am Rand der Düsseldorfer Altstadt an. «Was wir hier anbringen ist ein Schutzschild für eines der größten Ausgehviertel in Nordrhein-Westfalen», sagte Reul.

Drei beliebte Ausgehviertel in Nordrhein-Westfalen sind künftig zu bestimmten Zeiten Waffenverbotszonen. Eine entsprechende Verordnung der Landesregierung trat am Dienstag in Kraft. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) schraubte am Morgen eigenhändig das erste Hinweisschild am Rand der Düsseldorfer Altstadt an. «Was wir hier anbringen ist ein Schutzschild für eines der größten Ausgehviertel in Nordrhein-Westfalen», sagte Reul.

Drei Bluttaten in sechs Wochen in der Altstadt hatten die Forderung nach der Waffenverbotszone laut werden lassen. Die Zonen gelten jeden Freitag- und Samstagabend ab 18.00 Uhr bis jeweils zum nächsten Morgen um 08.00 Uhr - sowie vor und an Feiertagen und an Karneval.

Elektroschocker, Messer mit einer Klingenlänge von mehr als vier Zentimetern, Reizgas und Pfefferspray dürfen dann nicht mehr mitgeführt werden. Das erste Mal wird das Verbot an Heiligabend gelten. Die Polizei kann die Einhaltung anlasslos kontrollieren. Bei Verstößen drohen bis zu 10.000 Euro Bußgeld. Das Verbot umfasst neben der Düsseldorfer Altstadt die Kölner Ausgehmeilen der Ringe und der Zülpicher Straße.