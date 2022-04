«Hans Dampf in allen Gassen»: Zschokke-Schau in Magdeburg

Ausstellung «Hans Dampf in allen Gassen»: Zschokke-Schau in Magdeburg

Er machte die Redewendung «Hans Dampf in allen Gassen» populär: Das Kulturhistorische Museum Magdeburg widmet dem Dichter Heinrich Zschokke eine Ausstellung. Von Freitag an können Museumsbesucher dem Leben und Werk des 1771 in Magdeburg geborenen «Alleskönners» näherkommen. Um seine Abenteuer- und Geistergeschichten origineller klingen zu lassen, habe sich Zschokke fantasievolle Namen gegeben - etwa Johann von Magdeburg. Ab 1796 lebte er in der Schweiz, arbeitete als Pädagoge, vielseitiger Gelehrter und Politiker, wie das Museum mitteilte. Er starb 1848 in Aarau südöstlich von Basel.

Zschokke sei Aufklärer, Volksschriftsteller, Publizist und Herausgeber gewesen. Er gelte als wichtiger Weggefährte Heinrich von Kleists und sei 1830 Ehrenbürger der Stadt Magdeburg geworden. Heute seien vor allem seine humorvollen Novellen bekannt, er habe die Redewendung «Hansdampf in allen Gassen» populär gemacht.

Im Museum werden die Besucher über einen Boden aus Plexiglas gehen können, auf dem Texte von Heinrich Zschokke, Johann Wolfgang von Goethe und Alexander von Humboldt zu lesen sind. Gleichzeitig geht der Besucher dabei an Wandfahnen vorbei, die die Lebensstationen von Zschokke zeigen und erklären. Die Sonderausstellung ist bis zum 3. Juli 2022 zu sehen.