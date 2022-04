Die Kunstausstellung documenta fifteen in Kassel sieht sich zu Unrecht vom Zentralrat der Juden in Deutschland angegriffen. Es gebe keinen Platz für Antisemitismus, hieß es in einer Stellungnahme der documenta in Kassel für die Deutsche Presse-Agentur in Berlin.

Zuvor hatte Zentralratspräsident Josef Schuster in einem Brief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) den Umgang der documenta mit Antisemitismus kritisiert. Dabei ging es unter anderem um die Zusammensetzung von Foren, die das Thema diskutieren sollen.

Die documenta wies nun darauf hin, die Veranstaltungsreihe «We Need To Talk! Art - Freedom - Solidarity» sei «eine kritische und multiperspektivische Gesprächsreihe, die aus einer eingehenden Beschäftigung und auch aus großer Sorge über zunehmenden Antisemitismus und Rassismus in unserer Gesellschaft heraus konzipiert ist». Sie thematisiere auch «die wiederkehrende Problematik für international agierende Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen im Umgang mit international strittigen Definitionen zu Antisemitismus» und «die Ursprünge der pauschalisierenden und teils rassistischen Angriffe auf das künstlerische Team der documenta fifteen».

Die Einladung der Gäste erfolge «nicht aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer offiziellen Institution, sondern ausschließlich auf Grundlage ihrer wissenschaftlichen Expertise». Das Herausarbeiten von Unterschieden und Überschneidungen zwischen Antisemitismus und Rassismus sei ein Thema der Veranstaltungsreihe. «So wird auch der Frage nachgegangen, ob postkoloniale Theorie die Spezifizität des Antisemitismus verkennt», hieß es.

«Es gibt dabei, wie auch auf der documenta fifteen, keinen Platz für Antisemitismus. Auch pauschalisierenden Aussagen über Menschen muslimischen oder sonstigen Hintergrundes, wie sie in den Angriffen auf die documenta fifteen geäußert wurden, wird keine Bühne gegeben.» Auch über die Gesprächsreihe hinaus werde sich die documenta des Themenkomplexes von unterschiedlichen Seiten annehmen.