Ausstellung zu ermordeten jüdischen Künstlern

Der Brandenburger Landtag stellt in einer Ausstellung 18 Künstlerinnen und Künstler jüdischer Abstammung vor, die während des Zweiten Weltkrieges von den Nationalsozialisten inhaftiert, misshandelt und ermordet wurden. Die Wanderausstellung der Bente-Kahan-Stiftung Breslau ist von Dienstag an bis Ende März im Foyer des Landtags zu sehen.

Zu den gezeigten Künstlern gehört etwa Wladyslaw Szlengel, der nach Angaben der Stiftung als Chronist des Warschauer Ghettos galt und die Hymne der Aufständischen verfasste. Ebenso die Dichterin Zuzanna Ginczanka, die nach einer Denunziation in ein Lager deportiert und dort wohl 1944 erschossen wurde. Oder der Schauspieler und Regisseur Kurt Gerron, der im Ghetto Theresienstadt von den Nazis gezwungen wurde, einen Propagandafilm mit dem späteren Titel «Der Führer schenkt den Juden eine Stadt» zu drehen. Anschließend wurde Gerron mit seiner Ehefrau in Auschwitz ermordet.

«Die Ermordung von Millionen Menschen durch die Nationalsozialisten – aus Rassenwahn, ideologischer Verblendung und im Zuge des Überfalls auf andere Nationen – war ein Verbrechen ohnegleichen, unfassbar mit bloßem Verstand», sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Dienstag zur Eröffnung der Schau. Die Ausstellung bringe den Besuchern Menschen nahe, die künstlerisch tätig waren und deren Leben und Werk aber so jäh wie gewaltsam beendet worden sei. «Umso wichtiger ist es, einige der vielen Opfer vorzustellen, sie sich vorzustellen: Was wäre aus Ihnen noch geworden, was hätten sie vollbracht, wie hätten sie gelebt?», erklärte Liedtke.

«Inmitten des Grauens wurden Kunstwerke geschaffen», sagte die in Norwegen geborene Künstlerin und Stifterin Bente Kahan über die Porträtierten und ihre Arbeit. «Dieses Erbe gehört nun uns und es liegt an uns, was wir damit machen.»