Die Handballerinnen vom Buxtehuder SV haben sich vorläufig auf den dritten Platz in der Bundesliga verbessern können. Am Samstag siegte die Mannschaft von Trainer Dirk Leun bei der HSG Bensheim/Auerbach souverän mit 34:26 (18:11) und zog damit in der Tabelle erst einmal an Metzingen vorbei. Beste Werferin in der Auswahl der Buxtehuderinnen war Annika Lott, die 13 Tore zum Erfolg ihres Teams beitrug.

Der BSV führte nach rund zwölf Minuten bereits mit 8:3. Bensheim gelang es danach zwar noch, auf 8:10 zu verkürzen, doch das Leun-Team antwortete mit einem 8:3-Lauf bis zur Pause auf die Aufholjagd der Gastgeberinnen. Im zweiten Durchgang konnte der BSV die HSG dann auf Distanz halten. Mit dem Treffer von Lott zum 30:23 in der 53. Minute war die Partie schließlich entschieden.

Nächster Gegner des BSV ist am 26. März dann Leverkusen. Die Partie in der Halle Nord beginnt um 16.00 Uhr.