Der Hamburger SV ist für seine Bemühungen um den Behindertensport mit dem Werner-Otto-Preis ausgezeichnet worden. Geehrt wurde das Angebot des HSV, in seiner Inklusionssport-Abteilung eine Fußball-Mannschaft für amputierte Menschen aufzubauen. Das Team nimmt in einer Spielgemeinschaft mit Berlin und Braunschweig am bundesweiten Ligabetrieb teil.