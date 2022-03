Der ehrenamtliche Einsatz für den Tierschutz soll in Hessen erneut mit einem Preis gewürdigt werden. «Menschen, die sich ehrenamtlich für hilflose Tiere einsetzen, haben unser aller Respekt verdient», erklärte die hessische Umweltministerin Priska Hinz dazu am Samstag. Deswegen rufe das Umweltministerium nun dazu auf, bis zum 15. Mai Projekte für den Hessischen Tierschutzpreis vorzuschlagen. Die ehrenamtlichen Leistungen für die Tiere können dabei vielfältig sein. So wurden im vergangenen Jahr etwa Online-Erste-Hilfe-Kurse für Hundebesitzer oder ein regionales Online-Vermittlungsportal für Tiere ausgezeichnet. Der Preis ist mit 7000 Euro dotiert.

Der ehrenamtliche Einsatz für den Tierschutz soll in Hessen erneut mit einem Preis gewürdigt werden. «Menschen, die sich ehrenamtlich für hilflose Tiere einsetzen, haben unser aller Respekt verdient», erklärte die hessische Umweltministerin Priska Hinz dazu am Samstag. Deswegen rufe das Umweltministerium nun dazu auf, bis zum 15. Mai Projekte für den Hessischen Tierschutzpreis vorzuschlagen. Die ehrenamtlichen Leistungen für die Tiere können dabei vielfältig sein. So wurden im vergangenen Jahr etwa Online-Erste-Hilfe-Kurse für Hundebesitzer oder ein regionales Online-Vermittlungsportal für Tiere ausgezeichnet. Der Preis ist mit 7000 Euro dotiert.