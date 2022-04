Stürmerstar Robert Lewandowski ist von der Laureus World Sports Academy mit einem Preis für seine außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet worden. Das wurde am Sonntag bei den Laureus World Sports Awards im spanischen Sevilla bekanntgegeben. Der Fußball-Profi des FC Bayern München bekam den Preis bei der digital durchgeführten Zeremonie «auf besonderen Wunsch» der Academy, hieß es in einer Mitteilung, nachdem er in der Vorsaison mit 41 Treffern den Torrekord von Gerd Müller in der Bundesliga gebrochen hatte.