Auto brennt: Polizei mit Hubschrauber im Einsatz

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber sind am späten Montagabend in Hamburg-Hamm wegen eines brennenden Autos im Einsatz gewesen. Ein Sprecher der Polizei teilte am Dienstag mit, dass Zeugen eine Täterbeschreibung abgegeben hatten. Es sei jedoch zu keiner Festnahme gekommen.

