Auto fährt Fußgänger an und verletzt eine Person schwer

Auto fährt Fußgänger an und verletzt eine Person schwer

Zwei Fußgänger sind am Donnerstagabend in Zwickau von einem Auto angefahren und verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beiden auf einem Fußgängerüberweg erfasst worden. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Fußgänger sind am Donnerstagabend in Zwickau von einem Auto angefahren und verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beiden auf einem Fußgängerüberweg erfasst worden. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.