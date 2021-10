Auto gegen Baum: Beifahrerin stirbt, Fahrer in Lebensgefahr

Eine 68 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 8 bei Drolshagen-Hützemert (Kreis Olpe) ums Leben gekommen. Ihr 66-jähriger Ehemann war am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen - mit der Beifahrerseite, auf der sich seine Frau befand, krachte das Fahrzeug dann gegen einen Baum. Das teilte die Polizei am Abend mit. Der Fahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine Frau starb noch an der Unfallstelle.

