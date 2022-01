Auto gerät auf Gegenspur: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst schwer verletzt worden. Ihre beiden Fahrzeuge waren am Sonntagnachmittag bei Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) frontal zusammengekracht, wie die Polizei mitteilte. Der 58-jährige Fahrer des einen Autos war demnach möglicherweise aufgrund von gesundheitlichen Problemen mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Er und der 60-jährige Verletzte des anderen Wagens wurden zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.

