Auto kollidiert mit Kleinbus: Autofahrer stirbt

Ein 47 Jahre alte Autofahrer ist in Garrel (Landkreis Cloppenburg) in den Gegenverkehr geraten und bei der Kollision mit einem Kleinbus ums Leben gekommen. Der 34 Jahre alte Kleinbus-Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt, vier weitere Insassen leicht, wie die Polizei weiter mitteilte. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Nikolausdorfer Straße in Garrel war am Sonntagabend für mehrere Stunden voll gesperrt. Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr geriet, war noch unklar. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

