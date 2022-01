Auto kollidiert mit Notarztwagen: Sechs Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Notarztwagen im Einsatz auf einer Kreuzung der Bundesstraße 6 im Saalekreis sind sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei in Halle am Sonntag mitteilte, waren die beiden Fahrzeuge in Kabelsketal im Ortsteil Dieskau kollidiert - wohl, weil der Autofahrer beim Rechtsabbiegen den mit Blaulicht fahrenden Notarztwagen übersehen hatte. Dieser stieß demnach außerdem mit einem an der Ampel wartenden Fahrzeug zusammen. Ein Mensch habe von der Feuerwehr aus einem Auto befreit werden müssen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Auch ein Rettungshubschrauber sei wegen des Unfalls am Samstag im Einsatz gewesen. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

