Auto kommt von Fahrbahn ab: 18-Jähriger schwer verletzt

Ein Auto ist aus bisher ungeklärter Ursache im Vogtlandkreis von der Fahrbahn abgekommen - ein 18 Jahre alter Mitfahrer ist dabei schwer verletzt worden. Der gleichaltrige Fahrer des Wagens fuhr am späten Donnerstagabend auf einer Straße in Rodewisch, kam plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Fahrzeug kam in einem Seitengraben zum Stehen. Der 18 Jahre alte Mitfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

