Auto kommt von Straße ab: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rastdorf (Landkreis Emsland) ist ein 25 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann geriet am Freitagabend aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Er sei daraufhin mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren.

Bei einem Verkehrsunfall in Rastdorf (Landkreis Emsland) ist ein 25 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann geriet am Freitagabend aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Er sei daraufhin mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren.