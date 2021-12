Auto kommt von Straße ab: Mutter stirbt, Kind verletzt

Eine Mutter ist bei einem Verkehrsunfall im Salzlandkreis ums Leben gekommen, ihr dreijähriges Kind wurde schwer verletzt. Das Auto der Familie sei aus bisher ungeklärter Ursache am Donnerstagvormittag im Ortsteil Welsleben in der Gemeinde Bördeland von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Es geriet demnach in den Straßengraben und kollidierte mit einem Abwasserschacht. Die 39 Jahre alte Mutter sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 39 Jahre alte Fahrer und Vater des Kindes blieb unverletzt.

Eine Mutter ist bei einem Verkehrsunfall im Salzlandkreis ums Leben gekommen, ihr dreijähriges Kind wurde schwer verletzt. Das Auto der Familie sei aus bisher ungeklärter Ursache am Donnerstagvormittag im Ortsteil Welsleben in der Gemeinde Bördeland von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Es geriet demnach in den Straßengraben und kollidierte mit einem Abwasserschacht. Die 39 Jahre alte Mutter sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 39 Jahre alte Fahrer und Vater des Kindes blieb unverletzt.