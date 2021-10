Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich: Fahrer stirbt

Ein 70-Jähriger hat sich im Landkreis Ansbach mit seinem Auto mehrfach überschlagen und ist dabei tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Freitagnachmittag aus unbekannter Ursache zwischen Burgoberbach und Rauenzell mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Pkw habe sich mehrfach überschlagen und sei dann in einem Maisfeld liegen geblieben, wo der 70-Jährige starb. Ein Gutachter soll jetzt klären, wie es zu dem Unfall kam.

