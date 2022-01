Auto kracht gegen Baum: Fahrer tödlich verletzt

Ein 32-Jähriger ist bei einem Autounfall auf der Landstraße 2247 im Landkreis Schwäbisch Hall ums Leben gekommen. Der Fahrer war in der Gemeinde Wallhausen am späten Samstagabend vermutlich zu schnell gefahren und deshalb von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Infolgedessen prallte er gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle.

