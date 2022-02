Auto kracht gegen Betonpfeiler: Beifahrerin tödlich verletzt

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist als Beifahrerin bei einem Autounfall in Saarbrücken-Rastpfuhl ums Leben gekommen. Ein 24-Jähriger war vermutlich aufgrund von überhöhtem Tempo mit seinem Wagen ins Schleudern gekommen und gegen ein geparktes Auto gefahren, wie die Polizei mitteilte. Sein Fahrzeug kam zum Stehen, nachdem es zuvor noch in einen massiven Betonpfeiler gekracht war. Zeugen gelang es, den Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin aus dem Wagen zu bergen. Die Frau starb jedoch noch an der Unfallstelle. Zum Gesundheitszustand des Fahrers konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

