Auto kracht gegen Hauswand: Fahrer verletzt sich schwer

Im Langensteiner Ortsteil Mahndorf im Vorharz ist ein Auto am Samstagabend gegen eine Hauswand gekracht. Der 36 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, teilte die Polizei in Halberstadt am Sonntag mit. Der aus Halberstadt stammende Mann war den Angaben zufolge in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Der Grund war zunächst nicht bekannt.

