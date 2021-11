Auto kracht gegen Leitplanke: Fahrerin schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A1 hinter der Ausfahrt Ottersberg-Posthausen (Landkreis Verden) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die 47-Jährige mit ihrem Wagen am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache vom linken Überholfahrstreifen aus über die ganze Fahrbahn hinweg nach rechts in eine Leitplanke gefahren. Dort habe sich ihr Fahrzeug mehrfach gedreht. Die Frau wurde im Auto eingeklemmt. Rettungskräfte schnitten sie aus dem Wrack und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Die Dashcam eines Lkw hatte den Unfall zufällig gefilmt, wie der Sprecher sagte.

