Auto kracht in Schwesing in Hauswand

Drei Menschen sind am Sonntagmorgen bei einem Autounfall in Schwesing (Kreis Nordfriesland) verletzt worden. Der 19 Jahre alte Fahrer war gegen 7.06 Uhr mit seinem Wagen von der Bundesstraße 201 abgekommen, über eine Koppel gefahren und gegen eine Hauswand gekracht, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle am Sonntag sagte. Unfallursache war nach ersten Erkenntnissen zu hohes Tempo. Das Technische Hilfswerk war vor Ort. Das Gebäude ist den Angaben zufolge weiter bewohnbar. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

