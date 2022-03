Auto nach Sturz in den Rhein mit drei Leichen geborgen

Ein Kran steht an einer Kaimauer in Wesel. Foto: Arnulf Stoffel/dpa

Nach dem Sturz eines Autos in den Rhein in Wesel ist der Wagen mit drei männlichen Leichen am Dienstag geborgen worden. Das berichteten ein Polizeisprecher und ein dpa-Reporter am Dienstag vom Einsatzort. Zwei Insassen hatten sich bei dem Unfall am Montagabend retten können.

