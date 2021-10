Auto ohne Anmeldung und Versicherung unterwegs

Die Polizei im Nordsaarland sucht Hinweise, wer ein Auto ohne Anmeldung und Haftpflichtversicherung fährt. Streifenpolizisten sei in Wadern im Landkreis Merzig-Wadern ein schwarzer Wagen mit Luxemburger Kennzeichen aufgefallen, der schon seit dem Ende Juni außer Betrieb gesetzt sei, aber «missbräuchlich im öffentlichen Straßenverkehr gefahren» werde, hieß es in einer Pressemitteilung am Freitagmorgen. Wer Hinweise geben könne, wem das Auto gehört und wer es fährt, möge sich bei der Polizei melden.

