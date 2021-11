Auto prallt gegen Baum: 70-jähriger Fahrer stirbt

Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist im Altmarkkreis Salzwedel mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der Wagen sei am Samstagvormittag bei Gardelegen aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto stieß gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Der 70-Jährige starb an der Unfallstelle.

