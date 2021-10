Auto prallt gegen Baum: Mann lebensgefährlich verletzt

Ein 50 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall mit seinem Auto auf einer Landstraße bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn am Samstagabend aus dem Wrack und brachten ihn in eine Klinik nach Oldenburg. Die Unfallursache ist noch unklar. Laut Polizei wurde bei dem Mann allerdings ein Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde deswegen eine Blutprobe entnommen.

Ein 50 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall mit seinem Auto auf einer Landstraße bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Wagen in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn am Samstagabend aus dem Wrack und brachten ihn in eine Klinik nach Oldenburg. Die Unfallursache ist noch unklar. Laut Polizei wurde bei dem Mann allerdings ein Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde deswegen eine Blutprobe entnommen.