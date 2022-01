Auto prallt gegen Baum: Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Ein Mann ist in Salzgitter im Ortsteil Lichtenberg mit seinem Fahrzeug tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben kam er am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 40 in Richtung Salzgitter-Osterlinde von der Straße ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Der Wagen fing Feuer. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen der Polizei stünden noch am Anfang. Anhaltspunkte deuteten aber darauf hin, dass es sich bei dem Fahrer um einen 29-jährigen Mann handeln könnte.

