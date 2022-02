Auto prallt gegen Zapfsäule: Feuer schnell gelöscht

An der Autobahnraststätte «Ruhrschnellweg» an der A40 ist ein Auto gegen eine Zapfsäule geprallt, die umkippte und Feuer fing. Der Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag ging nach Darstellung von Feuerwehr und Polizei dank der standardmäßigen Sicherheitseinrichtungen der Tankstelle glimpflich aus. Dadurch sei die Kraftstoffzufuhr zur Zapfsäule unterbrochen worden und es hätten lediglich eine geringe Restmenge Kraftstoff und Kunststoffteile der Zapfsäule gebrannt, erläuterte die Feuerwehr Bochum. Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen und einen Schaumteppich legen.

Nach Informationen der Feuerwehr ist der Fahrer des Unfallwagens schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Außerdem habe ein Tankstellen-Mitarbeiter einen Schock erlitten. Die Polizei sprach nach ihren Erkenntnissen hingegen von einem Leichtverletzten. Die Unfallursache sei zunächst noch vollkommen unklar. Im Auto befand sich laut Polizei nur der 22-jährige Fahrer. Die Tankstelle bleibe vorerst gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Die A40 sei in dem Bereich in Fahrtrichtung Essen für 15 Minuten gesperrt worden. Die Feuerwehr hatte zunächst von zwei Insassen im Unfallauto berichtet.