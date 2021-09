Auto prallt in Trecker: Autofahrer schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Trecker ist ein 65 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend bei Bippen (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 21 Jahre alte Treckerfahrer nach links abbiegen, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Der 65-Jährige fuhr hinter der Landmaschine und setzte vermutlich zu einem Überholvorgang an. Trecker und Auto kollidierten, der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schlepperfahrer und seine ebenfalls 21 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.

