Auto schleift 25-Jährigen mit: Fahrer flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Essen einen 25-jährigen Fußgänger bei einem Unfall mehrere Meter mitgeschleift und ist dann mit seinem Wagen geflüchtet. Das Opfer wurde dabei am Samstagmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 25-Jährige musste vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer flüchtete unerkannt. Der Einsatz eines Polizeihubschraubers bei der Fahndung blieb erfolglos. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens.

