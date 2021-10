Auto schleudert gegen Ampelmasten: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Cloppenburg sind am späten Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger war mit seinem Wagen aufgrund von überhöhtem Tempo in einer leichten Kurve von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Danach fuhr das Auto über eine kleine Verkehrsinsel und krachte gegen einen oder zwei Ampelmasten. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Er und sein 21-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

