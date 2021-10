Auto stößt gegen Baum: Vier Menschen schwer verletzt

Vier Menschen sind bei einem Unfall im Landkreis Forchheim schwer verletzt worden. Darunter befand sich ein achtjähriges Kind, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 24-Jährige fuhr am Dienstagabend nach Hiltpoltstein, als sie auf der nassen Straße in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto stieß gegen einen Baum und kam quer über beide Fahrspuren zum Stehen. Die Feuerwehr befreite die junge Frau, die im Auto eingeklemmt wurde. Sie hatte einen Atemalkoholwert von 0,84 Promille. Die drei weiteren Mitfahrer konnten noch alleine aussteigen und wurden ebenfalls in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

