Auto überholt und erfasst Fußgängerin: Frau tot

Ein Autofahrer hat in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) eine Fußgängerin bei einem Überholmanöver überfahren. Die 67 Jahre alte Frau sei noch am Unfallort an ihren Verletzungen gestorben, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag. Der 20 Jahre alte Mann hatte am Sonntagabend einen langsam fahrenden Wagen überholt. Dabei übersah er die Fußgängerin und erfasste mit seinem Auto die Frau.

