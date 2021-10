Auto überschlägt sich: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Ein Toter und zwei Schwerverletzte ist die Bilanz eines Auto-Unfalls auf der Bundesstraße 105 bei Rostock. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war der 19-jährige Fahrer des Wagens am frühen Morgen nahe Klein Bentwisch beim Überholen ins Schleudern geraten. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde herausgeschleudert. Polizisten fanden den 19-Jährigen mit schwersten Verletzungen. Er starb trotz schneller Hilfe noch am Unfallort.

Im Autowrack waren noch zwei 21 und 22 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Rostock, die schwer verletzt geborgen wurden und in eine Klinik kamen.

Der Wagen hatte nach ersten Untersuchungen einen Lastwagen an einer Einmündung überholt. Beim Wiedereinscheren habe der Autofahrer die Kontrolle verloren. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Ein Sachverständiger sei zur Unfalluntersuchung hinzugezogen worden. Die Bundesstraße war etwa vier Stunden gesperrt.