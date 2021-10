Auto überschlägt sich: Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Warendorf ist eine Frau schwer verletzt worden. Am Montagabend kam die 56-Jährige mit ihrem Auto von der Landstraße ab, wobei sich das Fahrzeug mehrfach drehte und schließlich überschlug, wie die Polizei in Warendorf mitteilte. Das Auto kam demnach auf einem nahe gelegenen Feld auf dem Dach zum Stehen. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus in Münster gebracht.

