Auto überschlägt sich bei Ausweichmanöver auf A7

Weil er einem überholenden Fahrzeug ausweichen musste, hat sich der Wagen eines 21-Jährigen auf der A7 überschlagen. Mit Verdacht auf ein Trauma und Verletzungen im Gesicht kam er ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Jetzt suchen die Beamten nach Zeugen.

Weil er einem überholenden Fahrzeug ausweichen musste, hat sich der Wagen eines 21-Jährigen auf der A7 überschlagen. Mit Verdacht auf ein Trauma und Verletzungen im Gesicht kam er ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Jetzt suchen die Beamten nach Zeugen.

Demnach war der junge Fahrer am Freitag auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als kurz hinter der Anschlussstelle Neumünster-Mitte ein hinter ihm fahrendes Auto unvermittelt von der mittleren auf die linke Spur wechselte. Beim Ausweichen überschlug sich das Auto des 21-Jährigen und landete in der Böschung. Das andere Fahrzeug wurde nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen.

Die Autobahnpolizei Neumünster bittet Zeugen, die sich zu dem Unfallhergang äußern können und Angaben zu dem zweiten Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 04321/9452520 zu melden. Es habe sich um einen dunklen Pkw gehandelt.