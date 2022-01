Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Auto und Kleintransporter brennen in Berlin-Mitte

Ein Auto und ein Kleintransporter haben in Berlin-Mitte gebrannt. Menschen wurden dabei am Mittwochmorgen nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Fahrzeuge standen demnach auf der Rochstraße komplett in Flammen. Die Brandursache war zunächst noch unbekannt.

