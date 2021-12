Auto verkeilt sich unter Traktor: Zwei Verletzte

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist in Warendorf mit seinem Wagen unter einen geparkten Traktor geraten. Dabei seien der Fahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer am Donnerstagabend verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige war mit seinem Wagen aus zunächst unklarer Ursache in den Traktor geprallt, der am rechten Straßenrand abgestellt war. Das Auto verkeilte sich unter dem Heck des Traktors.

