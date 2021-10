Auto von umstürzendem Baum getroffen: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist von einem umstürzenden Baum nahe Auerbach (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Der 55 Jahre alte Mann war nach Angaben des Lagezentrums während des stürmischen Wetters am Donnerstagmorgen unterwegs gewesen. Als durch eine Windböe mehrere Bäume am Straßenrand umstürzten, wurde das Auto des Fahrers von einem der Bäume getroffen, hieß es am Freitag. Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite den 55-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Herbststurm hatte am Donnerstag für Hunderte Einsätze der Rettungskräfte im Freistaat gesorgt.

