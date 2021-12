Autobahn GmbH drängt auf Sonderregeln für Neubauplanung

Wegen der dauerhaften Sperrung der maroden A45-Brücke bei Lüdenscheid für den Schwerlastverkehr will die Autobahn GmbH Planungszeiten für einen Neubau verkürzen. «Da brauchen wir Sonderregelungen und ganz dringend Unterstützung», sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Autobahn-Niederlassung Westfalen, am Donnerstag. Nach normalen Regelwerken würde es bis zur Fertigstellung acht bis zehn Jahre dauern. «Das ist eindeutig zu viel für diese Region - sowohl für die Wirtschaft als auch für die Menschen, die hier leben.» Als einen Grund nannte Sauerwein-Braksiek die langwierigen Genehmigungsverfahren. Anfang der Woche habe man Vertreter von Land, Kommunen, Wirtschaft und Bezirksregierungen zu einem Spitzengespräch in Lüdenscheid gebeten.

Wegen massiver Beulen im Stahlüberbau ist die 453 Meter lange Talbrücke auf der wichtigen Nord-Süd-Achse vom Ruhrgebiet durch das Sauerland in den Süden Deutschlands für drei bis vier Monate für sämtlichen Verkehr gesperrt worden. Für die Freigabe zumindest des Pkw-Verkehrs auf der Sauerlandlinie muss bis dahin eine Not-Verstärkung eingebaut werden. Lkws, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, werden wohl auch dann voraussichtlich nicht über das labile Bauwerk fahren.

Wegen der Sperrung sind Umleitungsstrecken in Lüdenscheid überlastet. Die Logistikbranche fürchtet jahrelange Belastungen durch längere Fahrtzeiten und weitere Wege.