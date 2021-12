Autobahnmeistereien auf Winterdienst vorbereitet

In Sachsen-Anhalt sind die acht Autobahnmeistereien des Landes für den Winterdienst vorbereitet. «Rund 70 Fahrzeuge und mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen dafür zur Verfügung», sagte Ramón Gröbke von der Autobahn-Gesellschaft des Bundes am Dienstag. 15.700 Tonnen Streusalz seien eingelagert worden, größtenteils Steinsalz aus Bernburg.

Die Autobahnmeistereien in Sachsen-Anhalt sind für rund 1040 Kilometer Fahrbahn zuständig. «Dazu kommen noch die Auf- und Abfahrten, deren Räumung erheblichen Aufwand erfordert, sowie die Park- und Rastplätze», erklärte Klaus Jäckel, Abteilungsleiter Betriebsdienst der Niederlassung Ost. Bei Schneefall habe die Räumung auf den Fahrbahnen und der Zufahrten Priorität. Erst wenn diese Aufgabe erledigt sei, würden die Nebenanlagen in Angriff genommen.

Jäckel und Gröbke appellierten an die Verkehrsteilnehmer, Räumfahrzeuge im Einsatz nicht zu überholen. Insbesondere bei dichtem Schneetreiben und bei Dunkelheit sei dies gefährlich. «Mit dem Räumgerät an der Front des Fahrzeugs ist dieses vorne meist deutlich breiter als das Heck», warnte Gröbke. So könne ein Winterdienstfahrzeug mit Schneepflug bis zu sechs Meter breit sein, was von hinten bei schlechten Sichtverhältnissen nicht sofort erkennbar sei.