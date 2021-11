Autodieb verursacht 100.000 Euro Schaden auf A4

Bei der Flucht vor der Polizei hat ein Autodieb in Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen) einen Sachschaden von 100.000 Euro verursacht. Der Mann hatte in der Nacht zu Mittwoch das Fahrzeug gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Zeugenhinweis fahndeten die Beamten nach dem Tatverdächtigen und entdeckten ihn auf der Autobahn 4 an der Anschlussstelle Bautzen-Ost.

Ein künstlich herbeigeführter Stau sollte den Dieb stoppen. Er versuchte jedoch, an drei nebeneinander stehenden Lastwagen vorbeizufahren, und touchierte dabei einen Lkw sowie eine Leitplanke. Anschließend versuchte er, zwischen zwei Lastwagen vorbeizufahren, und blieb stecken. Polizisten stellten den 19-Jährigen schließlich, als er zu Fuß fliehen wollte. Der Mann wurde positiv auf Drogen getestet. Die A4 war für vier Stunden in Richtung Görlitz gesperrt.