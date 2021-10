Autofahrer bei Unfall in Tunnel tödlich verletzt

Im Staufertunnel bei Annweiler in der Pfalz ist am Dienstagabend ein 82-jähriger Autofahrer bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Senior aus dem Raum Ulm in dem Tunnel der Bundesstraße 10 in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Sie richtete eine Umleitung ein.

