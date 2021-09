Autofahrer bei Zusammenstoß in Oelsnitz schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist in Oelsnitz im Vogtland einer der Fahrer schwer verletzt worden. Der 84-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingewiesen, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Die 20 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens erlitt leichte Verletzungen. Den Angaben zufolge wollte der 84-Jährige am Freitagmorgen den Parkplatz eines Supermarktes verlassen und übersah dabei offensichtlich den Wagen der 20-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden von Abschleppdiensten geborgen.

