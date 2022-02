Autofahrer fährt auf parkenden Lastwagen auf

Ein 40-jähriger Mann ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Autobahn 3 zwischen Hanau und Obertshausen (Kreis Offenbach) schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannten Gründen sei der Autofahrer am Montagabend von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort krachte er in einen Lastwagen, der auf den Seitenstreifen stand. Der Autofahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt.

