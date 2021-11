Autofahrer fährt betrunken in Polizeiauto

Ein betrunkener Autofahrer ist mit 3,2 Promille in ein Polizeiauto gefahren. Bei der Kollision im Landkreis Calw wurde einer der Beamten leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem der Autofahrer dabei beobachtet wurde, wie er in Schlangenlinien fuhr. Außerdem mussten mehrere Autos vor ihm ausweichen, da er auf die Gegenfahrbahn geriet. Als die Beamten den Mann zwischen Spielberg und Altensteig anhalten wollten, fuhr der Mann in das Auto der Beamten.

Ein betrunkener Autofahrer ist mit 3,2 Promille in ein Polizeiauto gefahren. Bei der Kollision im Landkreis Calw wurde einer der Beamten leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem der Autofahrer dabei beobachtet wurde, wie er in Schlangenlinien fuhr. Außerdem mussten mehrere Autos vor ihm ausweichen, da er auf die Gegenfahrbahn geriet. Als die Beamten den Mann zwischen Spielberg und Altensteig anhalten wollten, fuhr der Mann in das Auto der Beamten.